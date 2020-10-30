СМИ: Почти треть россиян начали запасаться товарами на фоне ситуации с COVID-19

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Около трети россиян готовятся к введению ограничений в стране из-за коронавируса, поэтому закупают товары впрок. Об этом говорится в исследовании агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe.

Товары первой необходимости закупил каждый пятый россиянин — около 20 процентов опрошенных. Непродовольственные товары на случай закрытия магазинов начали запасать 12 процентов участников исследования.

Чуть меньше половины опрошенных ответили, что начали экономить с наступлением пандемии. Каждый десятый участник исследования планирует воспользоваться онлайн-шопингом, передает РБК.

Уточняется, что опрос был проведен в интернете. Его участниками стали совершеннолетние граждане городов-миллионников. Всего — 1,6 тысячи человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране не планируют запускать общенациональный локдаун из-за пандемии коронавируса.

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