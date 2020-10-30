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Иммунолог рассказал, когда может остановиться COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Иммунолог рассказал, когда может остановиться COVID-19

Вероника Кузьминова

Здоровье

Пандемия коронавируса не закончится, пока иммунитет к заболеванию не выработается у 70–80 процентов людей. Об этом заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, вирус станет меньше распространяться, как только переболеют чуть больше половины общества.

— После 70–80 процентов — остановится. И переболеют те, кто не контактировал за этот период. Поэтому ждать сейчас остановки от принятых мер не стоит, — цитирует Жемчугова РИА Новости.

По его словам, пока происходит как раз торможение распространения COVID-19.

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