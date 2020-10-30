Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ученые нашли новый симптом коронавируса, связанный с пальцами
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Ученые нашли новый симптом коронавируса, связанный с пальцами

Вероника Кузьминова

Здоровье

Еще одним симптомом коронавируса может быть раздражение пальцев ног. К такому выводу пришли ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии.

Они обнаружили новый признак инфекции во время обследования пациентов. Оказалось, что пальцы многих заразившихся опухали и краснели. Такое состояние могло распространяться на всю ступню. Ноги некоторых пациентов напоминали обморожение.

Здоровый вид кожи конечностей возвращался спустя несколько недель. Специалисты приступили к выяснению причин покраснения при COVID-19, передает The Telegraph.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Роспотребнадзор объяснил, когда наступает пик заразности у больного COVID-19

ученыесимптомыкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Русский с китайцем — братья навек?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Блогер или телезвезда — кто круче и богаче

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Диктатура Cети: готовимся к худшему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Конкин, Светличная: когда враждуют отцы и дети

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Замерз, уснул, ожил: как погрузить человека в спячку

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Зовите меня бабушкой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Почему мы перестали верить телевизору

Все мнения
О проекте