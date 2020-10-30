Ученые нашли новый симптом коронавируса, связанный с пальцами

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Еще одним симптомом коронавируса может быть раздражение пальцев ног. К такому выводу пришли ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии.

Они обнаружили новый признак инфекции во время обследования пациентов. Оказалось, что пальцы многих заразившихся опухали и краснели. Такое состояние могло распространяться на всю ступню. Ноги некоторых пациентов напоминали обморожение.

Здоровый вид кожи конечностей возвращался спустя несколько недель. Специалисты приступили к выяснению причин покраснения при COVID-19, передает The Telegraph.

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