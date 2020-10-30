Роспотребнадзор объяснил, когда наступает пик заразности у больного COVID-19

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Заболевший коронавирусом человек способен заразить максимальное количество людей за два дня до появления симптомов и в первый день недомогания. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

По ее словам, вирус может активно передаваться в среднем девять суток: за три-четыре дня до появления симптомов и спустя пять дней после.

— В более поздние сроки заболевания передача вируса маловероятна, — цитирует Пшеничную РИА Новости.

Она напомнила, что преимущественный способ распространения COVID-19 — воздушно-капельный. При каждом выдохе разговаривающий больной может выделять около 200 вирусных частиц. Главное, по словам эпидемиолога, правило защиты от заражения — носить маску.

Ранее Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились 44 351 506 человек, 1 171 255 из них скончались.

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