Эксперт Роспотребнадзора подтвердила влияние погоды на заболеваемость COVID-19

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Погодные факторы оказывают влияние на заболеваемость коронавирусной инфекцией, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

Как пояснила эксперт, аналогично случаям с другими респираторными вирусными заболеваниями плохая погода повышает восприимчивость организма к инфекциям, поскольку способствует переохлаждению.

Кроме того, инфицирование другими респираторными вирусами может осложнять течение COVID-19, цитирует Пшеничную РИА Новости.

Ранее Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились 44 351 506 человек, 1 171 255 из них скончались.

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