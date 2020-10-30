Число случаев коронавируса в мире превысило 44 миллиона

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились более 44 миллионов человек.

К вечеру 29 октября 44 351 506 человек инфицированы, 1 171 255 из них скончались. За последние 24 часа количество зараженных выросло на 479 417, летальных исходов — на 7 126.

При этом в Европе за сутки зарегистрировано 239 085 новых случаев COVID-19, в Северной и Южной Америке — 143 411 случаев, в Юго-Восточной Азии — 59 127 случаев.

Среди отдельных стран по количеству инфицированных лидируют США (8 683 298), Индия (8 040 203), Бразилия (5 439 641), Россия (1 581 693), Франция (1 203 068), Испания (1 136 503), Аргентина (1 116 609), Колумбия (1 033 218), Великобритания (942 279), Мексика (901 268), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве умерли 69 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

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