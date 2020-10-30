Еще 3780 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки
За последние сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 3780 человек. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, число людей, которые вылечились, увеличилось до 303 831, передает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Ранее стало известно, сколько людей должны переболеть для победы над COVID-19. Кроме того, ученые обнаружили новый симптом коронавируса, связанный с пальцами.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Ученые нашли новый симптом коронавируса, связанный с пальцами