Еще 3780 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За последние сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 3780 человек. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, число людей, которые вылечились, увеличилось до 303 831, передает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Ранее стало известно, сколько людей должны переболеть для победы над COVID-19. Кроме того, ученые обнаружили новый симптом коронавируса, связанный с пальцами.

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