Количество ушедших на карантин из-за COVID российских школ уменьшилось до 44
Количество российских школ, ушедших на карантин из-за нового типа коронавирусной инфекции, уменьшилось до 44. Это 0,11 процента от общего количества школ в стране. Соответствующая информация следует из инфографики в Telegram-канале Министерства просвещения РФ «Большая перемена РФ» в пятницу, 30 октября.
Отмечается, что среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,5 процента от общего количества.
Ранее сообщалось, что более 300 ведущих медиков направят в российские регионы для помощи в борьбе с COVID.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Около 60 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» выпустят до конца года