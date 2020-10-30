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Количество ушедших на карантин из-за COVID российских школ уменьшилось до 44
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Количество ушедших на карантин из-за COVID российских школ уменьшилось до 44

Евгения Звощик

Общество

Количество российских школ, ушедших на карантин из-за нового типа коронавирусной инфекции, уменьшилось до 44. Это 0,11 процента от общего количества школ в стране. Соответствующая информация следует из инфографики в Telegram-канале Министерства просвещения РФ «Большая перемена РФ» в пятницу, 30 октября.

Отмечается, что среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,5 процента от общего количества.

Ранее сообщалось, что более 300 ведущих медиков направят в российские регионы для помощи в борьбе с COVID.

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