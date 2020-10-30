Более 300 ведущих медиков направят в российские регионы для помощи в борьбе с COVID

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Министерство здравоохранения РФ направит более 300 специалистов ведущих федеральных учреждений в российские регионы для помощи в борьбе с новым типом коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 30 октября.

Отмечается, что соответствующее поручение дал глава Минздрава Михаил Мурашко. В частности, помощь региональным коллегам окажут сотрудники НМХЦ имени Пирогова, НМИЦ кардиологии, НМИЦ радиологии, НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний и других учреждений.

Кроме того, на помощь будут направлены волонтеры-медики. Как уточняется на сайте Минздрава, «медицинский десант» работает в восьми субъектах страны: республиках Алтай, Крым и Саха, Кемеровской, Курганской и Амурской областях, а также в Забайкальском и Алтайском краях.

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