Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионах России

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в зависимости от региона придется на начало или середину ноября. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Как пояснил эксперт, заболеваемость в разных субъектах РФ начала расти в разное время, поэтому придется на разные периоды. Уточнить сроки затруднительно, поскольку на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов, в том числе климатических и социальных.

Горелов предположил, что с наступлением пика число новых случаев заражения коронавирусом в сутки составит около 20 тысяч, хотя во многом это зависит от сознательности россиян и соблюдения ими профилактических мер — носить средства индивидуальной защиты, избегать людных мест, соблюдать социальную дистанцию и так далее.

Представитель Роспотребнадзора призвал «понимать всю сложность сегодняшней эпидемической ситуации» и «придерживаться всех тех мер, которые направлены на снижение риска распространения инфекции», сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусной инфекцией.

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