За сутки в Москве выявили 4796 новых случаев коронавируса

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В столице за сутки выявили 4796 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в понедельник, 2 ноября.

За минувшие сутки в России было выявлено более 18 тысяч случаев COVID-19, уточнил оперштаб в Telegram-канале.

Больше всего пациентов с инфекцией выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

В Москве за все время пандемии зафиксировали 434 205 случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что в столице от COVID-19 вылечились более 318 тысяч человек.

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