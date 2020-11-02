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COVID-пациенты в России получат бесплатные лекарства на 5 миллиардов рублей
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

COVID-пациенты в России получат бесплатные лекарства на 5 миллиардов рублей

Ростислав Зубков

Здоровье

Российские власти потратят свыше пяти миллиардов рублей на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 2 ноября.

Средства будут предоставлены регионам страны.

— Более 5,04 миллиарда рублей выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных новой коронавирусной инфекцией, — указано в сообщении кабмина.

В пресс-службе правительства уточнили, что речь идет о пациентах, которые лечатся на дому под наблюдением медиков. В целях профилактики больным назначат комбинированные схемы лечения. Препараты будут выдаваться бесплатно по рецепту лечащего врача, добавили в кабинете министров.

Ранее стало известно, что массовая COVID-вакцинация может начаться в Москве в конце ноября.

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