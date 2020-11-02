Еще 3241 человек вылечился от коронавируса в Москве за сутки
В столице от коронавируса за сутки вылечился еще 3241 пациент. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 2 ноября.
Таким образом, число выздоровевших человек в Москве превысило 318 тысяч, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице в Telegram-канале.
— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 318 032 человек, — уточнила Анастасия Ракова.
Она напомнила, что вылечившиеся от COVID-19 пациенты могут стать донорами плазмы для людей с коронавирусом.
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