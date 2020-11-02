Составлены более 14 тысяч протоколов за нарушение масочного режима в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Более 14,5 тысячи протоколов составила полиция в Москве с 16 октября за нарушение перчаточно-масочного режима. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Уточняется, что сотрудники полиции составили более 10,5 тысячи протоколов об административных правонарушениях по статье 3.18.1 КоАП Москвы «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы». Также сотрудники УВД в столичном метрополитене вместе с сотрудниками государственного казенного учреждения «Организатор перевозок» выписали гражданам свыше 4 тысяч протоколов из-за такого же нарушения.

Кроме того, в МВД отметили, что каждый день в рейдах в общественных местах и на транспорте Москвы участвуют около 4 тысяч сотрудников полиции, передает ТАСС.

Роспотребнадзор запретил пускать в общественный транспорт столицы пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если они уже оплатили поездку. Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественном транспорте усилили с 16 октября. Штраф за нарушение составляет 5 тысяч рублей.

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