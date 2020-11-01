Инспекторы ГИБДД провели рейд по соблюдению масочного режима пассажирами такси

Инспектор ГИБДД Дмитрий Зонов проверяет документы у водителя такси Марата Ухдинова / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Сотрудники дорожно-патрульной службы проверили пассажиров такси на соблюдение масочного режима. Вместе с инспекторами ГИБДД в рейд отправился корреспондент «Вечерней Москвы».

Пост расположился на Комсомольской площади у Ленинградского вокзала. Здесь оживленное движение и к тому же оборудована стоянка для автомобилей, которую часто используют водители такси. Эта точка популярна при вызовах: сюда приезжают и отсюда уезжают клиенты.

Инспектор ГИБДД Центрального административного округа, лейтенант полиции Дмитрий Зонов замечает, что в одном из автомобилей желтого цвета сидят двое пассажиров. При этом даже на расстоянии видно, что масок на них нет. Хотя водитель правила соблюдает. Полицейский останавливает авто.

— Лейтенант Зонов, — представляется сотрудник дорожно-патрульной службы и обращается к пассажирке. — Почему вы без маски? В общественном транспорте у нас обязательное ношение средств индивидуальной защиты.

— Только по дороге сняла, — оправдывается Наталья Кирпичева.

Водитель подтверждает, что в автомобиль пассажиры садились в масках. Но этого недостаточно, средства индивидуальной защиты необходимы в течение всей поездки. Поэтому полицейский составляет на нарушителей административный протокол.

Примерно через полчаса инспектор замечает в другом автомобиле другого нарушителя.

— А я не знал, что надо быть в маске, я приехал из другого региона, — оправдывается Сергей Колупаев.

Аргумент мужчине не помогает, незнание закона не освобождает от ответственности.

— За смену попадается до десяти таких нарушителей, — констатирует Дмитрий Зонов.

Стоит отметить, что все таксисты в автомобилях, проверяемых дорожной полицией, были в масках и перчатках.

— Как показывает практика — водители значительно реже пассажиров нарушают масочный режим, — констатирует полицейский. — Руководство таксомоторных компаний жестко следит за выполнением санитарно-эпидемиологических норм и иногда вводит свои взыскания.

ВАЖНО

На пассажиров, которые едут в такси без маски, сотрудники полиции составляют протокол по статье 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы». Виновным грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.

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