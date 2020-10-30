Более 50 нарушителей масочного режима зафиксировали в ТЦ на юго-востоке Москвы

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Генерала Кузнецова, 22 Карта всех событий

Более 50 граждан, которые нарушили масочный режим в торговых центрах, выявили на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 30 октября, заявил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергей Грачев.

— Сотрудники ОАТИ совместно с полицией выявили 55 нарушителей в торговых центрах в Юго-Восточном округе Москвы, — отметил он.

Как уточняется, в отношении нарушителей составили административные протоколы. Горожанам грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.

По словам инспектора, рейды прошли в торговых центрах «Миля», «Мираж» и «Город», передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что с 1 сентября к административной ответственности также привлекли свыше 66 тысяч человек, которые нарушали масочный режим.

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