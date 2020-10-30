Благоустройство территории возле стадиона «Динамо» завершили в Москве

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, метро Динамо Карта всех событий

Современное общественное пространство появилось возле стадиона «Динамо» в столице. Рабочие заменили асфальт, установили пешеходные ограждения и нанесли новую дорожную разметку. Теперь стало удобно добираться от станции метро «Петровский парк» до стадиона «Динамо».

Также здесь заменили старые фонари, установили опоры освещения. Их стали использовать для размещения светофоров. Отмечается, что такая практика применятся впервые в Москве. Это поможет уменьшить число опорных конструкций, а также улучшить визуальный облик пространства.

Возле стадиона «Динамо» изменили схему организации дорожного движения. Теперь сквозной проезд через Театральную аллею закрыт. Проехать с Ленинградского проспекта на Петровско-Разумовскую аллею можно только через Милицейский переулок, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о реализации программы благоустройства в столице. По его словам, крупнейшая программа благоустройства «Моя улица» проходила в столице с 2015 года. Внешний облик города за пять лет значительно изменился. За это время специалисты привели в порядок множество улиц и переулков, обновили инженерные коммуникации, а также отремонтировали фасады зданий и убрали беспорядочную рекламу.

Читайте также: Программы по улучшению доступности кластеров и набережных создадут в Москве