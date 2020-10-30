Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Благоустройство территории возле стадиона «Динамо» завершили в Москве
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Благоустройство территории возле стадиона «Динамо» завершили в Москве

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, метро Динамо Карта всех событий

Современное общественное пространство появилось возле стадиона «Динамо» в столице. Рабочие заменили асфальт, установили пешеходные ограждения и нанесли новую дорожную разметку. Теперь стало удобно добираться от станции метро «Петровский парк» до стадиона «Динамо».

Также здесь заменили старые фонари, установили опоры освещения. Их стали использовать для размещения светофоров. Отмечается, что такая практика применятся впервые в Москве. Это поможет уменьшить число опорных конструкций, а также улучшить визуальный облик пространства.

Возле стадиона «Динамо» изменили схему организации дорожного движения. Теперь сквозной проезд через Театральную аллею закрыт. Проехать с Ленинградского проспекта на Петровско-Разумовскую аллею можно только через Милицейский переулок, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о реализации программы благоустройства в столице. По его словам, крупнейшая программа благоустройства «Моя улица» проходила в столице с 2015 года. Внешний облик города за пять лет значительно изменился. За это время специалисты привели в порядок множество улиц и переулков, обновили инженерные коммуникации, а также отремонтировали фасады зданий и убрали беспорядочную рекламу.

Читайте также: Программы по улучшению доступности кластеров и набережных создадут в Москве

Благоустройствообновленный стадион ДинамоМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Русский с китайцем — братья навек?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Блогер или телезвезда — кто круче и богаче

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Диктатура Cети: готовимся к худшему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Конкин, Светличная: когда враждуют отцы и дети

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Замерз, уснул, ожил: как погрузить человека в спячку

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Зовите меня бабушкой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Почему мы перестали верить телевизору

Все мнения
О проекте