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Программы по улучшению доступности кластеров и набережных создадут в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Программы по улучшению доступности кластеров и набережных создадут в Москве

Юлия Ямпольская

Город

В столице будут сформированы программы по улучшению доступности креативных кластеров и набережных на основе пожеланий от горожан. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что все идеи жителей столицы объединили в проекты для будущих программ.

— Например, пешеходная связность бульваров. Московские бульвары и пешеходные зоны пользуются все большей популярностью. Поступило много предложений, как можно улучшить маршруты для прогулок — расширить тротуары, увеличить количество пешеходных переходов. Или доступность креативных кластеров — ключевых точек притяжения горожан, которые предпочитают перемещаться пешком, на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, — уточнил Ликсутов.

Он добавил, что в ведомстве собрали предложения по обновлению пешеходной доступности креативных кластеров «Яндекс», «Флакон», «Хлебозавод», «Арма», Artplay, «Винзавод», передает агентство городских новостей «Москва».

По словам Ликсутова, также рассмотрят предложения, которые касаются набережных столицы.

— Набережные — тоже важнейшие точки притяжения. Уже много сделано в части их благоустройства для удобства пешеходов и велосипедистов, и мы будем продолжать менять их к лучшему. Поэтому ваши предложения по улучшению их доступности будут дополнены и сформированы в проект, — заключил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что горожане смогут предложить идеи по развитию мобильного приложения «Зачетная Москва» в рамках одноименного проекта, который стартует 3 ноября на платформе crowd.mos.ru. Лучшие предложения отберут до 8 ноября. Проект завершится 11 ноября.

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Максим Ликсутовулучшение состояниякластер
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