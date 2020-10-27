Идеи по развитию мобильного приложения «Зачетная Москва» предложат жители столицы

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Горожане смогут предложить идеи по развитию мобильного приложения «Зачетная Москва» в рамках одноименного проекта, который стартует 3 ноября на платформе crowd.mos.ru. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Он отметил, что в период с 3 по 6 ноября участники смогут предложить идеи по улучшению приложения по трем направлениям: предложения по доработке интерфейса и функционала мобильного приложения, системы рейтингов пользователей на основании их активности и наиболее востребованные виды поощрений программы лояльности приложения.

— Также в рамках краудсорсинг-проекта можно будет обсудить варианты потенциальных партнеров для проекта «Зачетная Москва»; тематические мероприятия, которые будут интересны пользователям приложения; поделиться опытом использования современных онлайн-каталогов услуг, выделить их преимущества и обсудить с участниками. Идеи, которые по итогам проекта эксперты и участники признают лучшими, будут гарантированно реализованы в Москве, — цитирует Пищелко официальный сайт мэра Москвы.

Лучшие предложения отберут до 8 ноября. Проект завершится 11 ноября.

Мобильное приложение «Зачетная Москва» является совместным проектом столичного департамента информационных технологий и комитета общественных связей и молодежной политики. Там уже зарегистрировались студенты столичных вузов, общее число пользователей превышает отметку в 13 тысяч.

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