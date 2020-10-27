Выставка «Вирус. Что это было?» появилась на онлайн-платформе #Москвастобой

Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

Выставка «Вирус. Что это было?» открылась на медиаплатформе #Москвастобой в онлайн-формате. Там представлены 10 из 17 работ, которые экспонируются в Северном тоннеле столичного парка «Зарядье». Картины показывают переживания, которые возникли у людей из-за пандемии коронавируса.

Одной из основных тем выставки является заслуга врачей, которые стали героями 2020 года. Так, например, Евгений Королев показал медицинских работников, спасающих пациентов ночью.

Художница Ангелина Ермачкова посвятила свою работу курьерам, обеспечивающих жителей столицы всем необходимым во время пандемии. Также в проекте принял участие художник из Германии Штеффен Крафт (ICONEO). Его работы стали популярны в социальных сетях, передает официальный сайт мэра Москвы.

Петербургский проект Halvahfabric обратил внимание зрителей на то, как важно соблюдать домашний режим. В конце марта художники представили стрит-арт, на котором изобразили Иосифа Бродского в медицинской маске. Авторы подписали работу строчкой из его стихотворения «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку».

#Москвастобой является онлайн-проектом, который был создан столичным Комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. На его сайте можно посетить онлайн-экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, а также модные показы. Пользователям доступны более 500 материалов.

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