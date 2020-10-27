Онлайн-конкурс для школьников «По музеям в тапочках» запустили в Москве

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Для учащихся столичных школ любого возраста подготовлен конкурс «По музеям в тапочках», который пройдет до 10 ноября. Участники смогут познакомиться с виртуальными экспозициями и интерактивными выставками музеев и видеоэкскурсиями. Об этом во вторник, 27 октября, сообщила координатор конкурса Мария Войцик.

Она отметила, что многим ребятам не хватает походов в музеи, парки, поэтому для них подготовили необычный конкурс.

— Предлагаем школьникам познакомиться с интересными площадками виртуально, а потом попробовать свои силы и ответить на вопросы. Уверена, посещение музеев еще никогда таким не было, ведь можно укрыться пледом, взять кружку чая и погрузиться в новый незнакомый мир, — цитирует Войцик официальный сайт мэра Москвы.

Победители конкурса будут награждены электронными грамотами. Мероприятие подготовлено совместно с Центром педагогического мастерства и организаторами олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».

С 19 октября школьники шестых-одиннадцатых классов в Москве находятся на двухнедельном дистанционном обучении. Такое решение приняли из-за распространения коронавирусной инфекции. Переход на дистанционное обучение позволит сохранить здоровье учащихся, а также уменьшить нагрузку на школы и безопасно организовать учебу в очном формате для первых — пятых классов.

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