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В Минпросвещения сообщили о снижении числа школ, ушедших на карантин из-за COVID
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В Минпросвещения сообщили о снижении числа школ, ушедших на карантин из-за COVID

Евгения Звощик

Общество

Количество школ, ушедших на карантин из-за пандемии нового типа коронавирусной инфекции, уменьшилось в России до 42 со 113. Это 0,11 процента от общего количества школ в стране. Соответствующая информация следует из инфографики, размещенная в Telegram-канале Министерства просвещения РФ «Большая перемена РФ» в понедельник, 26 октября.

Также из данных ведомства следует, что среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,53 процента от общего количества.

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