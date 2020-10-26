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Стало известно, чем грозит заболевание коронавирусом в детском возрасте
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Стало известно, чем грозит заболевание коронавирусом в детском возрасте

Евгения Звощик

Общество

Обследования детей, переболевших новым типом коронавирусной инфекции, свидетельствуют об угрозе низкой фертильности следующих поколений. Об этом сообщила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова в понедельник, 26 октября.

— Обязательно наблюдение за детьми, которые перенесли в любой форме коронавирусную инфекцию, нужно, — отметила эксперт во время круглого стола ОНФ.

Она также уточнила, что обследования переболевших COVID-19 детей показали 30-процентное снижение когнитивных функций после перенесенного коронавируса. При этом такое явление наблюдалось даже при бессимптомном течении болезни, передает РИА Новости.

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