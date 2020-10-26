Мясников назвал микроэлемент, помогающий бороться с коронавирусом

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал микроэлемент, который поможет в лечении и профилактике коронавируса. По его словам, цинк входит в тройку микроэлементов, недостаток которых определяет развитие многих патологических состояний. Кроме цинка, туда входят железо и йод.

— Источником цинка является мясо, орехи, тыквенные семечки и хлопья. Дефицит цинка распространен по всему миру, — отметил врач.

Он сообщил, что можно есть достаточно цинка, но он будет плохо усваиваться, если человек ест много зелени и клетчатки.

— Вы посмотрите на рекомендации по лечению коронавируса, в частности, новости о лечении президента США Дональда Трампа. Цинк давно используется для лечения и профилактики вирусных заболеваний. В эпоху ковида нет ничего доказанного, не прошло время, чтобы подтвердить действенность препаратов. Теоретически доказанное участие цинка в формировании нашего иммунного ответа применяется для лечения и профилактики коронавируса, — отметил Мясников.

По словам врача, у человека в организме должен быть баланс витаминов, и для этого нужно полноценно питаться, а не бездумно пить витамины из аптеки.

Видео опубликовано на YouTube.

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