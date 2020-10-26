Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мясников назвал микроэлемент, помогающий бороться с коронавирусом
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Мясников назвал микроэлемент, помогающий бороться с коронавирусом

Виктория Федотова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал микроэлемент, который поможет в лечении и профилактике коронавируса. По его словам, цинк входит в тройку микроэлементов, недостаток которых определяет развитие многих патологических состояний. Кроме цинка, туда входят железо и йод.

— Источником цинка является мясо, орехи, тыквенные семечки и хлопья. Дефицит цинка распространен по всему миру, — отметил врач.

Он сообщил, что можно есть достаточно цинка, но он будет плохо усваиваться, если человек ест много зелени и клетчатки.

— Вы посмотрите на рекомендации по лечению коронавируса, в частности, новости о лечении президента США Дональда Трампа. Цинк давно используется для лечения и профилактики вирусных заболеваний. В эпоху ковида нет ничего доказанного, не прошло время, чтобы подтвердить действенность препаратов. Теоретически доказанное участие цинка в формировании нашего иммунного ответа применяется для лечения и профилактики коронавируса, — отметил Мясников.

По словам врача, у человека в организме должен быть баланс витаминов, и для этого нужно полноценно питаться, а не бездумно пить витамины из аптеки.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Врач объяснил, как восстановить обоняние после COVID-19

врач Александр Мясниковздоровьекоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Нужны ли Карабаху миротворцы

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Любую справку можно купить

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Марина Алексеевна, вы не одна

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Все мнения
О проекте