Обучающая программа для самозанятых стартует 10 ноября в Москве

/ Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Жители столицы стали активно использовать возможности города, чтобы улучшить свои профессиональные навыки. Так, например, более 500 заявок получили в центре «Моя карьера» от тех, кто хочет стать самозанятым и найти новые источники заработка.

Обучающая программа центра «Свобода. Ответственность. Доход» начинается 10 ноября. Это проект, разработанный совместно с одним из производителей детского питания, направленный на поддержку семей с маленькими детьми.

Курс идет в течение семи недель. Москвичи смогут пройти интенсивное обучение и практику под руководством опытных тренеров и экспертов. Горожане получат консультации по различным направлениям. Например, психология, тайм-менеджмент, продвижение, экономические и юридические вопросы. Также за время обучения жители столицы смогут найти будущих коллег и потенциальных партнеров.

Три участника, которые представят перспективный бизнес-план, смогут получить 300, 200 и 100 тысяч рублей, авторы еще пяти проектов — по 20 тысяч рублей.

Заявки принимаются до 5 ноября. Награждением финалистов планируется в конце декабря.

Директор специализированного центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец рассказала, что на сайте на данный момент доступно свыше 50 обучающих программ, которые смогут помочь горожанам начать свою карьеру.

— Кроме того, в центре регулярно проходят партнерские профильные школы, где наши эксперты совместно с лидерами рынка разбирают реальные кейсы и дают практические знания, — цитирует Швец официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что центр «Моя карьера» и школа патронажного ухода «Внимание и забота» запустили совместный курс «Сиделки.Перезагрузка». Знания, которые получат участники курса, помогут повысить эффективность, сберечь силы и здоровье, предотвратить профессиональное выгорание.

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