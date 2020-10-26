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В Москве запустили программу обучения специалистов по уходу за пожилыми людьми
Консультант центра занятости «Моя карьера» Татьяна Гофутян помогает жителям столицы найти работу, в том числе направляет на бесплатное обучение. Именно она помогает записываться на онлайн-курс «Сиделки.Перезагрузка» / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В Москве запустили программу обучения специалистов по уходу за пожилыми людьми

Марьяна Шевцова

Город

Центр «Моя карьера» и школа патронажного ухода «Внимание и забота» запустили совместный курс «Сиделки.Перезагрузка». В понедельник, 26 октября, «Вечерняя Москва» узнала особенности этой профессии.

Многие люди старшего возраста нуждаются в особой заботе — особенно тяжелобольные или ослабленные родственники. И это всегда непростой период для семьи. При этом на рынке труда квалифицированных специалистов по уходу не хватает. А между тем сейчас достаточно большое количество людей находятся в домашнем режиме и вполне могли бы заняться освоением новой специальности.

Трехнедельный онлайн-курс «Сиделки.Перезагрузка» как раз призван обучить людей этой непростой профессии и предложить рынку труда достойные кадры. Знания, которые получат участники курса, помогут повысить эффективность, сберечь силы и здоровье, предотвратить профессиональное выгорание.

Участниками партнерской профильной школы могут стать как опытные специалисты по уходу, так и те, кто только ищет себя в новой профессии.

— По итогам обучения выпускники смогут трудоустроиться или стать самозанятыми в этой сфере, — отметили в «Моей карьере». — Работодатели смогут восполнить свою кадровую потребность мотивированными сотрудниками.

Координатор проектов некоммерческой организации «Внимание и забота» Екатерина Сухачева рассказала, что в прошлом году их организация проводила дистанционное обучение сиделок, в рамках которого они обучали их современным методам ухода за пожилыми или больными людьми.

— Мы проанализировали рынок и поняли, какой кадровый голод существует в этой сфере. Многим людям нелегко самим ухаживать за родственниками, а найти хорошего специалиста бывает еще сложнее, — отметила она.

По словам Сухачевой, хорошая сиделка должна быть ответственной, вовлеченной и, конечно, профессионалом своего дела.

— Мы даем все необходимые знания, не упуская ни малейшей детали, — подчеркнула она.

Одной из участниц онлайн-курса стала москвичка Любовь Мироненко. Она столкнулась с трудностями в поиске работы, и в центре «Моя карьера» ей предложили пройти обучение на сиделку. Женщина согласилась, тем более что опыт ухода за людьми у нее уже был — тяжело болели свекровь и мама. Кроме того, у Любови Мироненко есть и психологическое образование, которое крайне необходимо в этой профессии.

— Обучение очень нравится, — поделилась она. — Нам рассказали о разных приспособлениях, которые значительно облегчают работу. Помимо этого, много внимания уделяют техникам общения с людьми и их родственниками. Нужно уметь найти подход к каждому.

СПРАВКА

Центр «Моя карьера» и школа «Внимание и забота» уже не в первый раз реализуют совместную программу подготовки сиделок, а также помогают выпускникам выйти на рынок труда. В первую очередь это актуально для социальной реализации людей предпенсионного возраста и повышения их конкурентоспособности в глазах работодателей. Эта профессия очень востребована на рынке труда. За время существования программы обучены уже более 150 сиделок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Швец, директор специализированного центра «Моя карьера» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы:

— Профессия сиделки не такая уж и простая, как это может показаться на первый взгляд. Здесь определенно всегда есть чему поучиться. Люди, которые приходят в эту сферу, с огромным сердцем. А еще они, безусловно, готовы получать новые знания и постоянно совершенствоваться в своей профессии. Пройдя все этапы обучения нашего курса, его слушатели почувствуют себя гораздо увереннее и смогут реализовать себя в данной профессии на все сто процентов.

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