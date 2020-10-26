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В МПГУ стартовала «Ярмарка вакансий»
Эксперт по подбору персонала крупного столичного кадрового агентства Гана Лысенко (слева) проводит собеседование с посетительницей Аленой Бабарыкиной. Разговор проходит с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В МПГУ стартовала «Ярмарка вакансий»

Андрей Речменский

Образование

В понедельник, 26 октября, в Московском педагогическом государственном университете стартовала «Ярмарка вакансий». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал о тенденциях на рынке труда.

«Ярмарку вакансий» устроили для того, чтобы помочь студентам и выпускникам учебных заведений найти подходящую работу, а представителям компаний — подобрать молодых талантливых специалистов.

— Просмотреть резюме и предлагаемые вакансии и стажировки могут только зарегистрированные пользователи. Специальный раздел будет работать на официальном сайте нашего университета до 28 октября, — рассказала начальник Управления профессиональной ориентации и содействия трудоустройству студентов МПГУ Татьяна Михайлова.

Традиционно «Ярмарка вакансий» в вузе проходит весной. Ведь именно в это время большинство студентов и выпускников ищут работу. К тому же в школах в этот период формируется педагогический состав на будущий учебный год.

Но в этот раз профориентационное мероприятие решили перенести на осень.

— Бывает такое, что даже в конце октября в некоторых школах Москвы есть свободные ставки. Туда зачастую требуются молодые учителя. «Ярмарка вакансий» МПГУ поможет решить эту проблему, — пояснила Татьяна Михайлова. — Но в нашем университете готовят не только педагогов, но и юристов, журналистов и представителей других специальностей. Для них на «Ярмарке вакансий» есть очень интересные предложения по работе и стажировкам.

Сегодня многие компании нуждаются в молодых специалистах. После отмены режима самоизоляции общее число вакансий на рынке труда выросло на 16 процентов.

Наиболее востребованными сейчас остаются маркетологи, финансисты, страховщики и айтишники. Экономист Антон Шабанов считает, что это вполне адекватная реакция рынка на вызовы нового времени.

— В настоящее время, в эпоху технологического прогресса, многие привычные процессы переходят в онлайн-режим. Поэтому специалисты в сфере информационных технологий стали еще более востребованными, чем раньше. А из-за сложностей, с которыми столкнулась российская экономика, возникла потребность в толковых финансистах и экономистах, — объяснил Антон Шабанов.

А устроиться на государственную службу в 2020 году, наоборот, стало намного сложнее. Количество вакансий в этой сфере значительно сократилось.

Экономист Антон Шабанов связывает это с тем, что сейчас большинство социальных услуг переводят в онлайн. Соответственно, сотрудники, которые, например, раньше принимали у людей документы и обрабатывали информацию, теперь не нужны. За них эти операции выполняет компьютер.

На 18 процентов уменьшилось и количество вакантных рабочих мест для специалистов в области транспорта и логистики. По мнению экспертов, это произошло в связи с закрытием границ между странами в разгар пандемии коронавируса, а также из-за снижения пассажиропотока внутри страны.

А еще сегодня в цене толковые маркетологи. Ведь чтобы компенсировать убытки, которые магазины понесли во время вынужденного простоя весной, им нужно наращивать продажи и привлекать новых клиентов.

— Работников сегодня ищут и компании по обеспечению населения телефонной связью и интернетом. Ведь люди стали больше времени проводить в онлайне, — уверен Антон Шабанов.

В целом ситуация на рынке труда не критичная. Согласно социологическим опросам, 36 процентов компаний частично восстановились после кризисного периода. А 16 процентам предпринимателей удалось полностью наладить работу.

К тому же 43 процента бизнесменов не планируют сокращать штат сотрудников до конца этого года. А треть работодателей готовы нанимать новых людей для реализации своих проектов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ростислав Капелюшников, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук:

— Мы отмечаем рост количества самых разнообразных вакансий на ранке труда. Причина такого сильного увеличения спроса на сотрудников в разных сферах в третьем квартале 2020 года в том, что российская экономика, бизнес и предприятия начали выходить из кризиса, вызванного коронавирусом. Эти показатели не были такими высокими ни в прошлом году, ни даже в предыдущем квартале.

Тем не менее должен отметить, что эти цифры внушают оптимизм и надежду на скорое восстановление отраслей.

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Работароссийские студентыярмарка вакансий
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