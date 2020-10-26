Заявки на стажировку в правительстве Москвы подали 15 тысяч человек

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице 15 тысяч человек подали заявки на стажировку в правительстве столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Прием заявок на оплачиваемую полугодовую стажировку закончился. Среди претендентов — студенты и выпускники российских вузов. Ребятам предстоит пройти многоуровневый отбор, чтобы попасть на стажировку. А лучшие стажеры смогут претендовать на работу в столичном правительстве.

— Стажировка дает молодым людям уникальную возможность начать карьеру в столичных органах власти, а также получить востребованные профессиональные навыки и знания, — сказал начальник управления государственной службы и кадров правительства Москвы Павел Малыхин.

Он отметил, что 60 процентов выпускников программы стажировки уже получили работу в правительстве.

Всего на практику примут 200 человек. Часть из них уже была утверждена благодаря образовательному проекту «Летняя карьерная школа».

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