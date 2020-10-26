Правительство РФ запустит новый механизм привлечения инвестиций

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В России заработает новый механизм стимулирования инвестиций, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в понедельник, 26 октября, на совещании с членами кабмина.

Согласно проекту, правительство планирует списывать регионам часть долгов по бюджетным кредитам, если они будут направлять высвобождаемые средства на развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты.

— Сумма списания будет равна объему налоговых поступлений, которые инвестиционный проект принесет в федеральный бюджет, — приводит ТАСС пояснение Мишустина.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в капитал Москвы вырос в несколько раз за последние девять лет.

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