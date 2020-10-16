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Объем инвестиций в капитал Москвы вырос в несколько раз за последние 9 лет
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Объем инвестиций в капитал Москвы вырос в несколько раз за последние 9 лет

Ростислав Зубков

Экономика

За последние девять лет объем инвестиций в основной капитал Москвы увеличился в 2—3 раза в сопоставимых ценах. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в интервью ТАСС.

По словам главы города, мегаполис не страдает от нехватки инвесторов, несмотря на то что контакты, например, с Нью-Йорком и США, в целом были почти сведены к нулю. При этом Москва не делит инвесторов по местам их происхождения — в этом вопросе важны объемы и качество средств, считает Собянин.

— В Москве за последние девять лет объем инвестиций в основной капитал вырос в два–три раза в сопоставимых ценах, так что дефицита инвесторов в Москве нет. Если кто-то не желает инвестировать — приходят на замену другие, — пояснил он.

Тем не менее мэр Москвы выразил надежду, что холодные отношения с Западом все же пройдут, так же как и пандемия.

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