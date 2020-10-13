Инвестиции в основной капитал в Москве выросли более чем вдвое

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С 2010 года объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился с 733 миллиардов до 2,9 триллиона рублей, рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Как уточнил Ефимов, за десять лет показатель вырос в 2,3 раза. За прошлый год инвестиции увеличились почти на 8,9 процента в сравнении с 2018 годом. В первом полугодии текущего года объем инвестиций можно назвать рекордным — более 1 триллиона рублей (+8,2 процента к уровню 2019 года).

В настоящее время на долю Москвы приходится 15 процентов общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций в России. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 2020 года от Агентства стратегических инициатив Москва второй год подряд занимает первую строчку, хотя еще в 2015 году была на 13-м месте. В рейтинге Всемирного банка Doing Business 2020 Россия поднялась с 2010 года на 95 позиций и заняла 28-е место, опередив Японию, Францию и Швейцарию.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что одним из важных инструментов повышения инвестиционной активности в столице является Адресная инвестиционная программа развития Москвы. Ее объем на 2020–2022 годы составляет около 2 триллионов рублей.

— Бюджетные средства направляются на реализацию приоритетных проектов в транспорте, социальной сфере, благоустройстве, на развитие новых территории и других направлений. Российских, и зарубежных инвесторов столица привлекает в том числе созданной в городе комфортной инфраструктурой, — рассказал Прохоров.

За последние годы московские власти реализовали целый комплекс мер по преобразованию столицы в город, удобный не только для жизни, но и для ведения бизнеса. Активно развиваются механизмы государственно-частного партнерства, разрабатываются меры поддержки производителей.

Например, компании со статусом технопарка, промышленного комплекса, якорного резидента технопарка могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17–25 процентов. Аналогичный механизм работает и в отношении новых инвестиционных проектов.

Ранее сообщалось, что промышленные комплексы Москвы получили льготы на 4,4 миллиарда рублей за пять лет.

Читайте также: Более 50 миллионов рублей инвестиций помог привлечь «Московский акселератор»