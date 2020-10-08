Промкомплексы Москвы получили льготы на 4,4 миллиарда рублей за 5 лет

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Столичные предприятия, которые получили статус промышленного комплекса, за пять лет сэкономили 4,4 миллиарда рублей за счет налоговых преференций. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, сэкономленные средства позволяют компаниям развивать производство и улучшать условия труда. Кроме того, предприятия имеют возможность осваивать новые технологии.

— Так, с 2016 года совокупный объем инвестиций промкомплексов города превысил 33,2 миллиарда рублей, — цитирует Ефимова РИА Новости.

Он добавил, что за счет поддержки промышленных предприятий оказывается положительное влияние на бизнес-климат города.

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