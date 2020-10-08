Более 64 тысяч контрактов заключили московские заказчики в 2020 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За девять месяцев 2020 года столичные заказчики заключили 64,4 тысячи контрактов на сумму 741,2 миллиарда рублей на электронных торгах. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что лидерами по объему закупок стали поставки продуктов питания, лекарств, медицинских изделий, а также услуги по ремонту и уборке.

— Система электронных торгов в Москве позволяет предпринимателям участвовать в городских закупках, не сталкиваясь с ненужными административными барьерами. Благодаря этому на городских электронных аукционах существует высокая конкуренция — в среднем это четыре — пять участников на заказ, а следовательно, растет и общая экономия по итогам заключенных контрактов, которая в этом году уже составила почти 30 миллиардов рублей, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков подчеркнул, что число заключенных контрактов соответствует динамике 2019 года, объем сделок увеличивается, несмотря на ограничения.

— Мы видим оживление предпринимательской активности и положительную динамику третьего квартала этого года. Всего с июля по сентябрь 2020 года московские заказчики заключили более 21 тысячи контрактов на сумму более 360 миллиардов рублей. По объему закупок это на 86 процентов больше, чем за второй квартал этого года, — уточнил Щербаков.

Ранее сообщалось, что более 16 миллиардов рублей кредитов получили столичные предприниматели с начала года. Большая часть гарантий была направлена на пополнение оборотных средств. В 2020 году такие займы составили 76 процентов об общей доли. Также предприниматели оформили поручительства на рефинансирование займов, исполнение государственных контрактов, а также инвестиционные цели.

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