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Более 16 миллиардов рублей кредитов получили столичные предприниматели с начала года
Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Более 16 миллиардов рублей кредитов получили столичные предприниматели с начала года

Юлия Ямпольская

Город

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы подвел итоги работы за три квартала 2020 года. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития.

Глава ведомства Алексей Фурсин отметил, что половина объема предоставленных выплат пришлась на организации оптовой и розничной торговли, 20 процентов — на производственные и инновационные предприятия.

— По итогам девяти месяцев субъекты малого и среднего предпринимательства получили более 16 миллиардов рублей кредитов с гарантийной поддержкой фонда, что соответствует цифрам за аналогичный период прошлого года, — уточнил Фурсин.

Большая часть гарантий была направлена на пополнение оборотных средств. В 2020 году такие займы составили 76 процентов об общей доли. Также предприниматели оформили поручительства на рефинансирование займов, исполнение государственных контрактов, а также инвестиционные цели.

Фурсин рассказал, что гарантийная поддержка является одним из основных направлений проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он также добавил, что на фонд содействия кредитованию приходится более четверти общего объема поручительств региональных фондов.

— При этом его капитал составляет 10 миллиардов рублей, а портфель поручительств — 20 миллиардов. Эти средства сегодня обеспечивают для московских предпринимателей кредиты совокупным объемом 40 миллиардов рублей. Фактически это значит, что каждый рубль, вложенный в фонд, уже запустил в экономику столицы четыре рубля заемного финансирования, — цитирует Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

На данный момент фонд рассматривает некоторые заявки по упрощенной схеме из-за кризиса, который был вызван пандемией коронавируса. Также упростили процедуру заключения кредитных договоров.

Городская программа льготного кредитования доступна для малого и среднего бизнеса. Москва субсидирует до восьми процентов ставки по займу, если кредит оформили до 15 апреля. Если он был оформлен ранее — шесть процентов.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (Московский гарантийный фонд) за все время работы выдал поручительства на 90 миллиардов рублей. Столичные предприниматели получили у кредиторов займы на 180 миллиардов рублей.

Представители бизнеса получают актуальную информацию о мерах поддержки и изменениях законодательств в телеграм-канале (@subsidii_msk) «Субсидии московским предпринимателям», который был создан столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития.

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