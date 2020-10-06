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Займы до миллиона рублей сделают доступными для самозанятых в России
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Займы до миллиона рублей сделают доступными для самозанятых в России

Виктория Родимкина

Закон

Правительство России расширило меры поддержки бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщила пресс-служба кабмина во вторник, 6 октября.

Теперь поддержку получат также и самозанятые. Постановление было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Самозанятые граждане теперь смогут получить бесплатную консультацию в центре «Мой бизнес» по вопросам кредитования, налогообложения, бухучета.

— Им станут доступны займы (до 1 миллиона рублей) от государственных микрофинансовых организаций, гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию, а также льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что принятые решения помогут повысить эффективность господдержки предпринимателей в России.

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