Число самозанятых в Москве выросло почти в два раза с начала года

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Количество самозанятых в Москве увеличилось почти в два раза с начала года. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, число самозанятых составляет почти 400 тысяч.

— Мы наблюдали рекордные показатели по регистрации самозанятых именно в период введенных ограничений. Возможно, это связано с тем, что люди искали для себя новые форматы работы, новые режимы налогообложения. На сегодняшний момент количество самозанятых составляет почти 400 тысяч, — пояснил Ефимов.

Он добавил, что ежемесячный прирост равен примерно 20–25 тысячам самозанятых. Большинство из них работают в сфере такси и грузоперевозок, однако рост наблюдается и в других сферах.

Как подчеркнул заммэра, представители этой категории граждан уплатили более 700 миллионов рублей налогов за прошедший период 2020 года, передает РИА Новости.

Ранее Ефимов сообщил, что количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в столице увеличилось на шесть процентов с начала 2020 года. Он уточнил, что на данный момент волны банкротства в Москве нет.

Читайте также: Владимир Ефимов назвал сроки восстановления экономики Москвы