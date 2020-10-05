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Число ИП в Москве выросло на шесть процентов с начала года
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Число ИП в Москве выросло на шесть процентов с начала года

Юлия Ямпольская

Город

Количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в столице увеличилось на шесть процентов с начала 2020 года. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил заместитель мэра по экономической политике Владимир Ефимов.

Он уточнил, что на данный момент волны банкротства в Москве нет.

— Количество регистрируемых ИП у нас существенно превышает число тех, которые закрываются. И в целом с начала года у нас количество ИП увеличилось примерно на шесть процентов относительно прошлого года, — цитирует Ефимова РИА Новости.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что восстановление столичной экономики завершится к концу 2021 года или к середине 2022 года.

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Индивидуальные предприниматели ИПВладимир ЕфимовМосква
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