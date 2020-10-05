Власти Москвы озвучили потери городского бюджета из-за пандемии

Фото: www.pixabay.com

Столичный бюджет недополучит около 800 миллиардов рублей к концу года из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Если сравнивать еще и с тем, что у нас был заложен рост доходов относительно прошлого года на восемь процентов, то суммарные потери бюджета превысят 500 миллиардов рублей. При этом мы понесли еще порядка 300 миллиардов рублей дополнительных расходов, — отметил он.

По словам заммэра, последняя сумма была направлена на переоборудование больниц для оказания помощи пациентам, зараженным COVID-19.

Ефимов подчеркнул, что потери в бюджете останутся на указанном уровне, если ситуация с коронавирусом не изменится, передает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Число туристов в Москве уменьшилось почти в два раза на фоне пандемии