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Власти Москвы озвучили потери городского бюджета из-за пандемии
Фото: www.pixabay.com

Власти Москвы озвучили потери городского бюджета из-за пандемии

Юлия Захарова

Город

Столичный бюджет недополучит около 800 миллиардов рублей к концу года из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Если сравнивать еще и с тем, что у нас был заложен рост доходов относительно прошлого года на восемь процентов, то суммарные потери бюджета превысят 500 миллиардов рублей. При этом мы понесли еще порядка 300 миллиардов рублей дополнительных расходов, — отметил он.

По словам заммэра, последняя сумма была направлена на переоборудование больниц для оказания помощи пациентам, зараженным COVID-19.

Ефимов подчеркнул, что потери в бюджете останутся на указанном уровне, если ситуация с коронавирусом не изменится, передает РИА Новости.

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