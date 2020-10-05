Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Число туристов в Москве уменьшилось почти в два раза на фоне пандемии
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Число туристов в Москве уменьшилось почти в два раза на фоне пандемии

Юлия Захарова

Город

Российская столица потеряла до половины туристов на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил глава Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

— Общие потери от турпотока в связи в пандемией оцениваются в 13,5 миллионов человек, или практически 50 процентов того потока, который имели в 2019 году, — отметил он.

По словам Пуртова, уменьшение количества туристов провоцирует снижение доходов туристической и смежных областей, которые обслуживают приезжающих, передает РИА Новости.

Ранее руководитель департамента подчеркнул, что число пассажиров в метрополитене и наземном транспорте столицы упало почти на 20 процентов в сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Как добавил Пуртов, причиной таких показателей является переход граждан на дистанционный режим работы.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: АТОР: Длинные каникулы и уход на удаленку вызвали спрос на поездки в октябре

туризмМосквакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Все мнения
О проекте