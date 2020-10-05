Число туристов в Москве уменьшилось почти в два раза на фоне пандемии

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Российская столица потеряла до половины туристов на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил глава Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

— Общие потери от турпотока в связи в пандемией оцениваются в 13,5 миллионов человек, или практически 50 процентов того потока, который имели в 2019 году, — отметил он.

По словам Пуртова, уменьшение количества туристов провоцирует снижение доходов туристической и смежных областей, которые обслуживают приезжающих, передает РИА Новости.

Ранее руководитель департамента подчеркнул, что число пассажиров в метрополитене и наземном транспорте столицы упало почти на 20 процентов в сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Как добавил Пуртов, причиной таких показателей является переход граждан на дистанционный режим работы.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: АТОР: Длинные каникулы и уход на удаленку вызвали спрос на поездки в октябре