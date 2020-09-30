АТОР: Длинные каникулы и уход на удаленку вызвали спрос на поездки в октябре 

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Объявленные мэром Москвы Сергеем Собяниным двухнедельные каникулы для школьников и рекомендации работодателям отправить сотрудников на удаленную работу вызвали всплеск спроса на туристические поездки в начале октября. Об этом в среду, 30 сентября, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, за последние два дня резко увеличилось число запросов на отдых. Ломидзе отметила, что многие сотрудники предприятий, которые переходят на удаленную работу, не хотят сидеть дома, а желают работать онлайн с курортов.

— Совокупность этих обстоятельств привела к тому, что резко вырос спрос на Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, — цитирует Ломидзе РИА Новости.

Она добавила, что в число популярных направлений также вошли курорты Анталии, Казань, Алтай и Калининградская область.

Напомним, что в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, подобные меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний. Кроме того, жителям столицы необходимо работать удаленно до 28 октября.

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