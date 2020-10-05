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Владимир Ефимов назвал сроки восстановления экономики Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Владимир Ефимов назвал сроки восстановления экономики Москвы

Юлия Захарова

Город

Восстановление столичной экономики завершится к концу 2021 года или к середине 2022 года. Такое заявление в понедельник, 5 октября, сделал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Мы рассчитываем все-таки на сохранение общей динамики развития экономики и инвестиционного цикла. Я думаю, что мы полноценно вернемся на прежнюю динамику в конце следующего года, может, даже к середине 2022 года, — отметил он в интервью РИА Новости.

Ранее заммэра озвучил потери городского бюджета из-за пандемии. По его словам, Москва недополучит около 800 миллиардов рублей к концу года.

Ефимов пояснил, что в 2020 году возникли дополнительные расходы на переоборудование больниц для оказания помощи пациентам, зараженным COVID-19.

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экономикапандемияВладимир Ефимов
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