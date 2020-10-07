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Сумма контрактов на поставку медтехники в Москве превысила 31 миллиард рублей
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Сумма контрактов на поставку медтехники в Москве превысила 31 миллиард рублей

Юлия Захарова

Город

Сумма контрактов на поставку и обслуживание медицинского оборудования для учреждений столицы превысила 31 миллиард рублей. Такие данные в среду, 7 октября, привел заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как уточняется, в числе производителей значатся такие известные марки, как Canon, Siemens, Philips и другие.

— Совокупный объем КЖЦ (контракты жизненного цикла) Москвы сегодня составляет порядка 515 миллиардов рублей, из них в медицине более 31 миллиарда рублей, — отметил Ефимов.

Он добавил, что такие соглашения предлагают лучшее соотношение цены и качества техники, также учреждения получают гарантию сервисного обслуживания. Также первоначальная стоимость оборудования снижается до 50 процентов.

По слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, Москва продолжает закупать медоборудование по контрактам жизненного цикла. В настоящее время объявлены или состоялись закупки маммографов и цифровых рентген-аппаратов. Документы устанавливают технические требования, и по контрактам в клиники доставляют новейшие модели оборудования, передает Интерфакс.

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