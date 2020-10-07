Объем экспорта высокотехнологичной продукции Москвы вырос на 10,6 процента

Фото: «Вечерняя Москва»

Столица в 2019 году отправила на экспорт на 10,6 процента высокотехнологичной продукции больше, чем годом ранее. Такие данные в среду, 7 октября, представил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, объем экспорта достиг 12,25 миллиарда долларов. Этого, как добавил заммэра, удалось достичь благодаря работе грамотных специалистов.

— Разнообразие и объемы производства высокотехнологичной продукции ежегодно увеличиваются. Товары имеют спрос не только внутри страны, но и на мировом рынке и успешно экспортируются. Так, в 2019 году общий объем экспорта московской высокотехнологичной продукции составил 12,25 миллиарда долларов США, что на 10,6 процента превышает показатели 2018 года, — отметил Ефимов.

Уточняется, что ко Дню московской промышленности 7 октября, был запущен проект, который посвящен высокотехнологичным производствам. Его главной целью является поздравление работников сферы с профессиональным праздником.

Сотрудников заводов и фабрик поздравили Владимир Ефимов и глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров, передает агентство городских новостей «Москва».

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