Более 50 миллионов рублей инвестиций помог привлечь «Московский акселератор»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Стартапы, которые разработали в рамках трека BioMedTech программы «Московский акселератор», привлекли инвестиции на сумму более 50 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

— Эта программа призвана помочь наукоемким и технологичным проектам в выходе на рынок и формировании клиентской базы. Вместе с наставниками участники настраивают бизнес-модель, совершенствуют свой продукт и сразу же могут получить обратную связь от компаний-лидеров. Больше 50 миллионов рублей инвестиций и 12,5 миллиона рублей заказов — хороший стартовый результат, — отметила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Участники акселератора стали авторами разработок в областях цифровой медицины, борьбы с эпидемиями, фармацевтики и лабораторной диагностики. По словам председателя совета директоров фонда «Сколково» Виктора Вексельберга, акселератор позволил им опробовать и внедрить свои проекты в клиническую практику, чтобы помочь врачам и пациентам.

Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин добавил, что авторы разработок получили доступ к ресурсам города и ведущих отраслевых компаний.

Трек BioMedTech стартовал в июле 2020 года и продлился до сентября, организаторы получили свыше 380 заявок. Право принять участие в акселераторе предоставили 30 командам. Их ждали курс занятий, консультации и встречи с экспертами и презентации с заказчиками и инвесторами.

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