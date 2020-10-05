Столичные бизнесмены смогут воспользоваться услугами интерактивного помощника

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Новый онлайн-сервис появился на портале для малого бизнеса Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Бизнесмены получат возможность пользоваться услугами интерактивного помощника, который будет информировать о налоговых, финансовых, имущественных и прочих мерах поддержки, подходящих конкретному предприятию.

— По указанным при регистрации данным цифровой помощник подберет подходящие механизмы поддержки. Отдельное направление — антикризисные меры для предпринимателей, принятые в этом году. Например, сервис учитывает, работает ли заявитель в наиболее пострадавших отраслях экономики, — отметила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Создателем сервиса стала команда «Малого бизнеса Москвы», в настоящее время он функционирует в тестовом режиме. Чтобы оценить его работу, предпринимателям нужно выбрать статус и ввести индивидуальный номер налогоплательщика. Помощник соберет и предоставит всю информацию о мерах поддержки города для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Сейчас для бизнесменов Москвы доступны 20 онлайн-сервисов проекта «Малый бизнес Москвы». Подробности можно найти по ссылке.

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