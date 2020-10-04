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Новый онлайн-курс для социальных предпринимателей запустят в Москве
Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij

Новый онлайн-курс для социальных предпринимателей запустят в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице запустят новый онлайн-курс для социальных предпринимателей. Им расскажут, как заложить основу успешного проекта, где найти надежных партнеров и как протестировать рынок.

Первый вебинар от команды проекта mbm.mos состоится 5 октября.

По словам главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, чтобы стать успешным предпринимателем, нужно учитывать ряд особенностей.

— Мы знаем, насколько это нелегко в современных реалиях, и стараемся помочь тем, кто занимается социально ответственным бизнесом, — сказал Алексей Фурсин.

Так, социальные предприниматели смогут претендовать на покупку или лизинг оборудования для бизнеса, компенсацию процентов по кредитам и на оплату коммунальных счетов.

Курс будет вести бизнес-коуч Максим Шматов. По его словам, онлайн-курс поможет тем, кто всерьез задумывается о предпринимательстве и хочет реализовать себя.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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