Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин рассказал о реализации программы благоустройства в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал о реализации программы благоустройства в Москве

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как изменилась столица за пять лет действия программы благоустройства «Моя улица». Об этом глава города сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 24 октября.

Он отметил, что многие без понимания относились к этой программе.

— Сейчас, спустя годы, комфортные улицы, парки, скверы, общественные пространства стали новым городским стандартом, — сказал мэр.

По его словам, крупнейшая программа благоустройства «Моя улица» проходила в столице с 2015 года. Внешний облик города за пять лет значительно изменился. За это время специалисты привели в порядок множество улиц и переулков, обновили инженерные коммуникации, а также отремонтировали фасады зданий и убрали беспорядочную рекламу.

В Москве появились новые достопримечательности, а много объектов обрели новую жизнь. Так, появился парк «Зарядье», который стал любимым местом для отдыха у москвичей. Этой осенью открыли обновленный Северный речной вокзал, который сразу стал популярен у горожан.

С помощью программы «Мой район» городские власти находятся на связи с жителями столицы, принимают от них предложения и пожелания, добавил Сергей Собянин.

Читайте также: Сергей Собянин: В Москве не требуются дополнительные ограничения для борьбы с COVID

достопримечательностиблагоустройствоСергей Собянин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Юлия Зименко
Юлия Зименко

«Тогда успех будет обеспечен»: зачем Путин упомянул святого Франциска

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Кому легче спастись — мужчине или женщине

Все мнения
О проекте