Сергей Собянин рассказал о реализации программы благоустройства в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как изменилась столица за пять лет действия программы благоустройства «Моя улица». Об этом глава города сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 24 октября.

Он отметил, что многие без понимания относились к этой программе.

— Сейчас, спустя годы, комфортные улицы, парки, скверы, общественные пространства стали новым городским стандартом, — сказал мэр.

По его словам, крупнейшая программа благоустройства «Моя улица» проходила в столице с 2015 года. Внешний облик города за пять лет значительно изменился. За это время специалисты привели в порядок множество улиц и переулков, обновили инженерные коммуникации, а также отремонтировали фасады зданий и убрали беспорядочную рекламу.

В Москве появились новые достопримечательности, а много объектов обрели новую жизнь. Так, появился парк «Зарядье», который стал любимым местом для отдыха у москвичей. Этой осенью открыли обновленный Северный речной вокзал, который сразу стал популярен у горожан.

С помощью программы «Мой район» городские власти находятся на связи с жителями столицы, принимают от них предложения и пожелания, добавил Сергей Собянин.

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