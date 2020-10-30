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Более 113 тысяч штрафов за нарушение режима изоляции выписали в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Более 113 тысяч штрафов за нарушение режима изоляции выписали в Москве

Юлия Захарова

Город

Более 113 тысяч штрафов за нарушение режима изоляции выписали жителям российской столицы. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе Главконтроля Москвы.

— На данный момент в системе более 113 тысяч штрафов за нарушение режима изоляции, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее стало известно, что с 1 сентября к административной ответственности также привлекли свыше 66 тысяч человек, которые нарушали масочный режим.

Напомним, городские власти заявили, что не планируют вводить жесткие меры из-за коронавируса, которые есть в Европе. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, усиление ограничений не потребуется, если будут соблюдаться уже ранее введенные правила.

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