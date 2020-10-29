Магазину «Спортмастер» в Москве грозит закрытие за COVID-нарушения

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Рязанский проспект, вл2 Карта всех событий

Магазин «Спортмастер» на Рязанском проспекте могут закрыть из-за нарушений мер профилактики коронавируса. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора в четверг, 29 октября.

Сотрудники ведомства провели проверку в магазине. Выяснилось, что в торговом помещении нет аппарата для обеззараживания воздуха, также отсутствуют кожные антисептики с нужной документацией.

— Обработка контактных поверхностей проводится только с помощью парфюмерно-косметических средств; нет отдельного помещения для хранения дезинфицирующих средств и приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств, — сообщается на сайте управления.

В отношении руководства магазина составили административный протокол по части 2 статьи 6.3. За нарушения магазин может получить штраф или запрет на работу до 90 дней. Решение примет суд.

Ранее столичный Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в 79 процентах заведений Москвы, где прошли проверки. Речь идет о театрах, торговых центрах, кинотеатрах, сетевых магазинах торговли, выставочных залах и спортивных объектах. В этих учреждениях города инспекторы провели порядка 1,6 тысячи проверок.

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