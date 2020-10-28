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Меры COVID-профилактики нарушили 79 процентов проинспектированных заведений Москвы
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Меры COVID-профилактики нарушили 79 процентов проинспектированных заведений Москвы

Вероника Кузьминова

Город

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в 79 процентах заведений Москвы, где прошли проверки. Об этом сообщили в ведомстве.

Речь идет о театрах, торговых центрах, кинотеатрах, сетевых магазинах торговли, выставочных залах и спортивных объектах. В этих учреждениях города инспекторы провели порядка 1,6 тысячи проверок.

— По результатам всех мероприятий и проверок общая сумма наложенных штрафов составила около 29 миллионов рублей. Выданы предписания об устранении нарушений и установлен контроль за их исполнением, — говорится на сайте ведомства.

Из-за нарушений работу приостановили у 235 объектов. Временный запрет на деятельность получили 98 предприятий.

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